بعد 50 عاما من العمل .. تصفية شركة مصانع الورق والكرتون الأردنيه

وطنا اليوم:قررت شركة مصانع الورق والكرتون الأردنيه الاتجاه نحو التصفية الإختيارية بعد عمل دام أكثر من 50 عاما.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقع هيئة الأوراق المالية إنه تم يوم أمس الأربعاء انعقاد الاجتماع العمومي غير العادي عبر وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني Zoom وبنسبة حضور 89%، للنظر في موضوع التصفية الاختيارية، حيث كان القرار موافقة الهيئة العامة على تصفية الشركة اختيارياً وفسخها.