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نائب الأمين العام لحزب الله: الرد على إسرائيل سيحدث

منذ 18 ثانية
نائب الأمين العام لحزب الله: الرد على إسرائيل سيحدث

وطنا اليوم:أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الخميس، أن قرار الرد على إسرائيل اتخذ وأنه سيحدث.
ووصف نعيم قاسم إن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان بأنها “استعراضية”، مضيفا أنه “لا توجد مقترحات أميركية محددة”.
وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن “الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها تتحرك لكن في الفراغ من دون مشروع حتى الآن”.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت في وقت سابق الخميس إن “إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله اللبناني مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر”.
وأضافت: “حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين ولكنه لم يحدد أهدافه بعد”.
يشار إلى أن غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله، وبعد يوم تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.


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