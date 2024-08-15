بايدن يطالب سوريا بالإفراج عن أمريكي اختطف قبل 12 عامًا

وطنا اليوم:دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، السلطات السورية إلى الإفراج العاجل عن الأميركي أوستن تايس، الذي تم اختطافه منذ 12 عاماً داخل سوريا، مشيراً إلى أن اليوم يصادف مرور 12 عاماً «طويلة ومروعة» منذ اختطافه.

وقال بايدن في بيان، الأربعاء، إن إدارته «ضغطت مراراً وتكراراً» على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد للعمل معهم للإفراج عن أوستن تايس، الصحافي والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية المحتجز لدى السلطات السورية. وأضاف: «اليوم أدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فوراً».

وأوضح بايدن: «حرية الصحافة ضرورية، ويلعب الصحافيون مثل أوستن دوراً حاسماً في إعلام الجمهور، ومحاسبة أصحاب السلطة».

وتابع: «نحن متضامنون مع أوستن وعائلته، وجميع الأمريكيين المحتجزين ظلماً، والمحتجزين رهائن في الخارج. سأستمر في بذل كل ما في وسعي للدفاع عن إطلاق سراحه ودعم أحبائه حتى يعود بسلام إلى وطنه».

اختفى تايس بسوريا في أغسطس (آب) 2012 أثناء تغطيته للحرب الأهلية في البلاد، بصفته صحافياً مستقلاً لصالح جريدة «واشنطن بوست» وصحف أخرى. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه احتُجز عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية جنوب غربي دمشق في 14 أغسطس من ذلك العام. وظهر مقطع فيديو بعد ستة أسابيع من اختفائه يزعم أنه يظهره في الأسر. وقد عملت كل من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، والرئيس السابق دونالد ترمب، ثم إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على محاولات باءت جميعها بالفشل للإفراج عن تايس.

إعادة الأميركيين

وتسعى إدارة بايدن إلى تحقيق انفراجة في مجال تأمين إطلاق سراح أميركيين محتجزين في الخارج من دولة معادية، وتسجيل إنجازات تحسب لإرث الرئيس بايدن قبل خروجه من السلطة ومغادرة البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل. وقد نجح خلال الشهر الماضي في تأمين إطلاق سراح الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، والجندي السابق في البحرية الأميركية بول ويلان، وآخرين من روسيا، كما شملت صفقة التبادل 24 شخصاً في سبع دول مختلفة، فيما عدته الإدارة الأميركية انتصاراً دبلوماسياً واضحاً. لكن تظل مفاوضات إطلاق سراح تايس تراوح مكانها دون تحقيق نجاح مأمول.

التقى بايدن بوالدي تايس في البيت الأبيض عام 2022، وتعهد بالتواصل مع السوريين بشكل مباشر. وفي بيان في ذلك الوقت، أعرب الرئيس عن «يقينه» من أن الأسد يحتجزه، مضيفاً: «أنا أدعو سوريا إلى إنهاء هذا».

وخلال عام 2023، كان فريق بايدن يأمل في أن تؤدي المحادثات الهادئة مع دمشق إلى تحقيق تقدم في قضية تايس. لكن هجوم «حماس» على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام، والحرب التي تلتها في غزة، عطل المناقشات. وقال أحد المسؤولين إن القنوات تظل مفتوحة، إذ يواصل المسؤولون الأميركيون الضغط على الحكومة السورية للحصول على إجابات.

يقول مسؤولون إن المعلومات الاستخباراتية حول مكان وجود تايس وحالته، خصوصاً إذا كان محتجزاً حياً أم ميتاً كانت غامضة منذ فترة طويلة، ولا تزال كذلك، ولا توجد معلومات مؤكدة حول حالته الصحية لكن الاعتقاد الأغلب أنه ما زال حياً.

وقد أرسل اثنان من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، هما السناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ماريلاند، والسناتور الجمهوري جون كورنين من تكساس، رسالة إلى الرئيس، الأسبوع الماضي، وقّع عليها 34 عضواً آخرين في مجلس الشيوخ، تدعو الإدارة إلى إعطاء الأولوية لقضية تايس والإسراع في الجهود لإعادته إلى الوطن.