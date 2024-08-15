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أبو عبيدة يكشف السبب وراء قتل مجند من القسام أسيرا مكلفا بحراسته

منذ 15 ثانية
أبو عبيدة يكشف السبب وراء قتل مجند من القسام أسيرا مكلفا بحراسته

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة إن التحقيق الذي أجري بشأن مقتل أسير على يد حارسه بيّن أن المجند تصرف بشكل انتقامي بعد تلقيه خبر استشهاد طفليه.
وقال أبو عبيدة في حسابه على تليغرام إن “الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى”، موضحا أن كتائب القسام ستشدد التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن.
وفي السياق ذاته، حمّل أبو عبيدة “العدو المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر”.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي كسر كل قواعد التعامل الإنساني والبشري بممارسته الإبادة الوحشية ضد شعبنا.
وكان أبو عبيدة كشف قبل أيام أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى إسرائيليين قاما في حادثتين منفصلتين بقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة.
وحمّل أبو عبيدة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية عن المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى، مشيرا إلى تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل ما حدث، وقال إنه سيعلن عن نتائجها لاحقا.


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