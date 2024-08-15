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بلدية اربد: العمل بشارع الرازي مستمر لشهرين

منذ ساعة واحدة
بلدية اربد: العمل بشارع الرازي مستمر لشهرين

وطنا اليوم_قالت مديرة مديرية المشاريع الهندسية في بلدية اربد الكبرى المهندسة تهاني هزايمة أن أعمال الصيانة وإعادة الأنشاء والتعبيد في شارع الرازي الواصل بين مجمع الأغوار الجديد واربد مول مستمرة لمدة شهرين منذ تاريخ إغلاق الشارع.

وبينت الهزايمة أن البلدية وضعت في خطتها إنهاء جميع الأعمال وإعادة فتح الشارع منتصف شهر 10/ تشرين أول المقبل مالم تظهر أي عوائق غير منظوره خلال العمل.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الأعمال التي تتضمن توسعة أجزاء واسعة من الطريق شارفت على الانتهاء كما تم تحديد الأجزاء المتهالكة في الطريق والتي بحاجة لإعادة إنشاء بالكامل من خلال إزالة الطبقات القديمة، وفرش وتجهيز هذه الأجزاء بالكامل قبل تعبيدها.

وأكدت الهزايمة إن إغلاق الشارع بالكامل يعد ضرورة قصوى لتمكين الآليات الثقيلة من العمل بشكل مثالي، وحفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات مبينةً انه تم تحديد الطرق البديلة لسكان الحي من خلال عدد من الشوارع الفرعية الواصلة للمنطقة.

وأبدت الهزايمة رضاها عن سرعة الإنجاز والعمل في الطريق مؤكدةً أن مواطني اربد وسكانها سيلحظون تحولاً كاملاً في الطريق بعد إنهاء العمل بشكل كامل.


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