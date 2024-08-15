بنك ABC في الأردن ينظم زيارة لمركز البنيات للتربية الخاصة / مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

وطنا اليوم:في إطار التزام بنك ABC في الأردن بتمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف درجاتهم للانخراط في المجتمع وإيماناً منه بأهمية المساهمة لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية لهذه الفئة، فقد قام وفد من البنك بزيارة مركز البنيات للتربية الخاصة / مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة بهدف رسم الابتسامة على وجوه الأطفال والسعي إلى دمجهم في المجتمع والبيئة المحيطة.

وتخللت الزيارة مشاركة الأطفال للنشاطات المتنوعة التي يقيمها المركز بأقسامه المتنوعة بهدف المساهمة في إطلاق طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية الكامنة فنياً ورياضياً ومهنياً وإجتماعياً، والاحتكاك مع المحيط الخارجي ضمن برنامج ترفيهي وتعليمي يتضمن جانباً مرتبطاً بالمهارات الحياتية التي تنمي قدرة الطالب على التعامل مع البيئة المحيطة، وتأكيد قيمتهم الذاتية وتوسيع مدارك هذه الفئة من الطلاب. واختتمت الزيارة بتوزيع الهدايا على الاطفال في أجواء تملؤها الفرحة والسرور.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.