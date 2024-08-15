المجالي : تطوير متواصل للأسواق الحرة على المراكز الحدودية في العقبة

وطنا اليوم:قام المهندس هيثم المجالي مدير عام شركة الأسواق الحرة الأردنية بزيارة تفقدية لمواقع الأسواق الحرة في المراكز الحدودية في العقبة حيث اطلع على سير العمل وخدمة الزوار القادمين والمغادرين بافضل المستويات ، واكد المجالي ان محطات الأسواق الحرة في المراكز الحدودية ستشهد تطويراً على اكثر من مستوى ما سيزيد من اداء الأسواق والخدمات ويضاعف العائدات للشركة .

واكد خلال جولة في مركز النافورة التجاري السياحي وسط مدينة العقبة ان حجم الاستثمارات المتزايدة في النافورة يعطي صورة ايجابية لافتة مشيراً إلى ان المركز اصبح وجهة تسويقية وسياحية وترفيهية مميزة لأبناء العقبة والزوار من الداخل والخارج .