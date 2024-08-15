بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المجالي : تطوير متواصل للأسواق الحرة على المراكز الحدودية في العقبة

منذ 42 ثانية
المجالي : تطوير متواصل للأسواق الحرة على المراكز الحدودية في العقبة

وطنا اليوم:قام المهندس هيثم المجالي مدير عام شركة الأسواق الحرة الأردنية بزيارة تفقدية لمواقع الأسواق الحرة في المراكز الحدودية في العقبة حيث اطلع على سير العمل وخدمة الزوار القادمين والمغادرين بافضل المستويات ، واكد المجالي ان محطات الأسواق الحرة في المراكز الحدودية ستشهد تطويراً على اكثر من مستوى ما سيزيد من اداء الأسواق والخدمات ويضاعف العائدات للشركة .
واكد خلال جولة في مركز النافورة التجاري السياحي وسط مدينة العقبة ان حجم الاستثمارات المتزايدة في النافورة يعطي صورة ايجابية لافتة مشيراً إلى ان المركز اصبح وجهة تسويقية وسياحية وترفيهية مميزة لأبناء العقبة والزوار من الداخل والخارج .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

12:35

وزيرة العمل تدعو إلى عدم تأخير معاملات المراجعين

12:31

نقابة المهندسين تلتقي منتسبيها في دول الاغتراب

12:29

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 42.525 مليار دينار

12:21

الحزن يخيّم على الجامعة الأردنية .. وفاة أحد أعمدة كُلية الصيدلة بعد ليلة من إتمام مادته

12:19

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: محمد الضيف بخير

12:10

242 ألف نسمة سكنت العقبة خلال شهر أيار

11:57

تصاعد الاحتجاجات في الهند بعد اغتصاب وقتل طبيبة متدربة

11:45

إقرار أعداد القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي الجديد

11:38

وزارة الصحة تتسلم معدات طبية من اليابان

11:31

الجمارك تحدد 7 شروط لـ منح إعفاء مركبات لذوي الإعاقة

11:21

جماعة البلدية والمحافظ

وفيات
وفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعي