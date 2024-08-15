ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

وطنا اليوم:سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني “رقما قياسيا جديدا” عند 19.141 مليار دولار حتى نهاية شهر تموز/يوليو من العام الحالي وبنسبة ارتفاع 5.2%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاجتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 963 مليون دولار عن مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023.

وبحسب البيانات البنك المركزي، فإن حجم الاحتياطيات الأجنبية يكفي مستوردات المملكة 8.3 شهرا وبمدة أعلى من المعدلات والمعايير العالمية.

كما أظهرت البيانات أن قيمة احتياطيات البنك المركزي من الذهب وصلت إلى رقم قياسي عند 4.103 مليار دينار، و 2.390 مليون أونصة.

وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس أن هذه الأرقام تعكس نجاح وحصافة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك وسلامة الأداء الاقتصادي.