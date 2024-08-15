بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

وزيرة العمل تدعو إلى عدم تأخير معاملات المراجعين

منذ ساعة واحدة
وزيرة العمل تدعو إلى عدم تأخير معاملات المراجعين

وطنا اليوم:تفقدت وزيرة العمل ناديا الروابدة اليوم الخميس مديرية عمل السلط ومكتب عمل دير علا.
واطلعت الوزيرة خلال زيارتها للمديرية ومكتب العمل على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، واستمعت إلى ملاحظات بعض المراجعين.
كما استمعت من مدير مديرية السلط ومدير مكتب دير علا حول الخدمات التي تقدم للمواطنين بشكل عام للمزارعين على وجه الخصوص، داعية إلى تبسيط وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين وعدم تأخير انجاز المعاملات حرصا على وقتهم وجهدهم.
وأكدت الروابدة أن الوزارة وكوادرها في خدمة المراجعين لتقديم أفضل الخدمات بالسرعة الممكنة، خاصة أن مكتب دير علا يقدم جُل خدماته للقطاع الزراعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

بنك ABC في الأردن ينظم زيارة لمركز البنيات للتربية الخاصة / مركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

12:46

المجالي : تطوير متواصل للأسواق الحرة على المراكز الحدودية في العقبة

12:43

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

12:31

نقابة المهندسين تلتقي منتسبيها في دول الاغتراب

12:29

ارتفاع إجمالي الدين العام للأردن إلى 42.525 مليار دينار

12:21

الحزن يخيّم على الجامعة الأردنية .. وفاة أحد أعمدة كُلية الصيدلة بعد ليلة من إتمام مادته

12:19

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: محمد الضيف بخير

12:10

242 ألف نسمة سكنت العقبة خلال شهر أيار

11:57

تصاعد الاحتجاجات في الهند بعد اغتصاب وقتل طبيبة متدربة

11:45

إقرار أعداد القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي الجديد

11:38

وزارة الصحة تتسلم معدات طبية من اليابان

11:31

الجمارك تحدد 7 شروط لـ منح إعفاء مركبات لذوي الإعاقة

وفيات
وفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعي