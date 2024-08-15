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نقابة المهندسين تلتقي منتسبيها في دول الاغتراب

منذ ساعة واحدة
نقابة المهندسين تلتقي منتسبيها في دول الاغتراب

وطنا اليوم:أقامت نقابة المهندسين الأردنيين، لقاء تواصليا مع المهندسين المغتربين وعائلاتهم، وذلك بهدف تعزيز التواصل والاتصال وادامته بين مجلس النقابة ومنتسبيها في شتى دول العالم.

وأكد اللقاء على الدور المميز الذي يلعبه المهندسون الاردنيون في دول الاغتراب، والمكانة الرفيعة التي يحظون بها والسمعة الطيبة التي يشهد بها القاصي والداني هناك، وانعكاس ذلك ايجابا على تقلدهم مناصب ادارية عليا تقديرا لمكانتهم وتفانيهم واخلاصهم في العمل، وانجاز مهامهم على أكمل وجه وبأحسن صورة.

وتخلل اللقاء التواصلي فقرات متنوعة ومختلفة للمهندسين وعائلاتهم، وأنشطة ترفيهية لأبنائهم.


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