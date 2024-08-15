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الحزن يخيّم على الجامعة الأردنية .. وفاة أحد أعمدة كُلية الصيدلة بعد ليلة من إتمام مادته

منذ ساعة واحدة
الحزن يخيّم على الجامعة الأردنية .. وفاة أحد أعمدة كُلية الصيدلة بعد ليلة من إتمام مادته

وطنا اليوم:حزن يخيّم على كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية بوفاة نائب عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد عيسى بعد يوم من إنهاء تدريس مادته وطلبة الصيدلة في الجامعة الأردنية يودعونه ن بعد رحيله المفاجئ.
يذكر أن المرحوم رمزًا للعلم والأخلاق الرفيعة، بوجهه البشوش وطبعه الهين اللين الذي لم يعرف عنه إلا جبر الخواطر ومراعاة ظروف الطلبة. وكان أخًا عزيزًا لكل طالب وطالبة، ومصدر إلهام لكل من تعامل معه.
قال الله تعالى: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.


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