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القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: محمد الضيف بخير

منذ ساعتين
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: محمد الضيف بخير

وطنا اليوم:قال القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية أسامة حمدان، الأربعاء، إن الحركة فقدت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على أن قرار المشاركة في المحادثات التي تنطلق الخميس بالدوحة، يتوقف على التزام باقي الأطراف بتنفيذ المقترحات التي قدمتها واشنطن في مايو الماضي وتم تبنّيها دولياً.
واتهم القيادي بـ”حماس”، إسرائيل بعدم التفاوض بحسن نية، مشيراً إلى أن الحركة لا تعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع أو ستقوم بالضغط على إسرائيل لإبرام اتفاق.
وأضاف: “إما أرسلت وفداً غير مخول (إلى المفاوضات) أو غيّرت الوفود من جولة إلى أخرى، ما يجعلنا نبدأ من جديد، أو أنها فرضت شروطاً جديدة”.
وأشار حمدان إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، وليام بيرنز، أبلغ الحركة الفلسطينية عبر الوسطاء في ذلك الوقت أن إسرائيل ستوافق على الاتفاق، وأضاف: “لم يتمكن الأميركيون من إقناع الإسرائيليين. أعتقد أنهم لم يضغطوا عليهم”.
واتهم حمدان إسرائيل بتكثيف هجماتها على قادة “حماس”، بعد أن وافقت من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير الذي قدمه الوسطاء.
وزعمت إسرائيل أنها استطاعت تصفية قائد الجناح العسكري لـ”حماس” محمد الضيف خلال عملية في غزة يوم 13 يوليو الماضي، قال مسؤولون صحيون في غزة إنها أودت بحياة أكثر من 90 شخصاً، لكن حمدان أكد أن الضيف لا يزال على قيد الحياة.
وأقر حمدان بأن هناك “بعض الصعوبات” وتأخيراً في التواصل مع رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة يحيى السنوار، لكنه أصر على أن هذا لا يشكل عائقاً كبيراً أمام المفاوضات.
واعترف القيادي في “حماس” بأن الفلسطينيين عانوا بشكل كبير في الحرب وهم يتطلعون إلى وقف إطلاق النار، لكنه أصر على أن الحركة لا يمكنها ببساطة التخلي عن مطالبها، وتابع: “وقف إطلاق النار شيء، والاستسلام شيء آخر”.


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