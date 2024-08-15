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242 ألف نسمة سكنت العقبة خلال شهر أيار

منذ 37 ثانية
242 ألف نسمة سكنت العقبة خلال شهر أيار

وطنا اليوم:أعلنت سلطة منطقة العقبة الخاصة ودائرة الإحصاءات العامة، الخميس، نتائج التعداد الشامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية لمحافظة العقبة 2024.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة نايف الفايز، خلال إطلاق النتائح، إن التعداد السكاني في محافظة العقبة لشهر أيار لعام 2024، بلغ قرابة 242 ألف نسمة، في التعداد الأول من نوعه على المستوى الوطني والاقليمي والعالمي.
وأضاف أن نتائج التعداد ستوفر كافة المعلومات اللازمة لصانعي القرارات والسياسات.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، قال إن الهدف الرئيسي من التعداد هو توفير قاعدة بيانات أساسية للسكان والأفراد، موضحا أن التعداد السكاني لمحافظة العقبة جرى ضمن عدّ رباعي يشمل السكان والمساكن والمنشآت والمزارع جرى استحداثه لأول مرة.
وتنبع أهمية التعداد كونه العملية الإحصائية الوحيدة التي تجرى بالحصر الشامل، وهو عبارة عن صورة شاملة ومتكاملة عن العقبة في إطار المتغيرات الكثيرة والمتعددة والمستمرة، التي لا يمكن بطرُق جمع البيانات الأخرى تحديدها، مما يوفر قاعدة من البيانات الملائمة لإجراء المقارنات والإسقاطات للبيانات الديمغرافية، كما تمثل بيانات التعداد قاعدة رئيسة لإحصاءات السكان، والمساكن والمنشآت


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