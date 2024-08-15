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إقرار أعداد القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي الجديد

منذ 50 ثانية
إقرار أعداد القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي الجديد

وطنا اليوم:أقر مجلس التعليم العالي الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 ملتزماً بالطاقات الاستيعابية للتخصصات.
وقال المجلس اليوم الخميس 38260 طالبا وطالبة سيتم قبولهم في مرحلة البكالوريوس، يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر، والمدارس ذات الظروف الخاصة، وحملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
ولفت الى ان 8115 طالبا وطالبة سيتم قبولهم بمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2024-2025.


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