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وزارة الصحة تتسلم معدات طبية من اليابان

منذ ثانية واحدة
وزارة الصحة تتسلم معدات طبية من اليابان

وطنا اليوم:أُقيم، الخميس، في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفل تسليم المعدات الطبية التي تم شراؤها من المنحة اليابانية لصالح وزارة الصحة بحضور الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول وسفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو.
وكانت الحكومتان الأردنية واليابانية قد وقعتا في شهر تموز من عام 2020 اتفاقية تقدم بموجبها اليابان منحة للأردن بقيمة 400 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 2.6 مليون دولار حسب سعر الصرافة الحالي) دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا، ولتوفير أجهزة ومعدات طبية بهدف دعم الصحة العامة وتعزيز النظام الصحي، وذلك ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وهدفت هذه المنحة إلى تعزيز قدرة وزارة الصحة من خلال توفير المعدات الطبية، مثل أنظمة التصوير الإشعاعي الرقمي وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، والتي تم توزيعها على 10 مستشفيات حكومية في مختلف أنحاء المملكة، وقد ساهمت هذه المبادرة في مكافحة الأردن لفيروس كورونا وجهود الحفاظ على الحياة.
وأشار الشبول إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الأردن واليابان، والتعاون القائم في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من أبرزها التعاون في المجال الصحي.
وقدم الشبول الشكر لحكومة وشعب اليابان على الدعم المقدم لوزارة الصحة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي لهذا الدعم في تعزيز النظام الصحي من خلال رفد المستشفيات بالمعدات الطبية.
وقال السفير الياباني أوكوياما جيرو “بدأ هذا المشروع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي في نيسان 2020 لدعم الأردن في مكافحة فيروس كورونا وجهود الحفاظ على الحياة، إن سرعة انتشار فيروس كورونا لم تعرض حياة البشر للخطر فحسب، بل تسببت أيضا باضطرابات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مما أثر على الأفراد على مستوى العالم، واستجابة لذاك الوضع، قدمت حكومة اليابان منحة تضمنت أنظمة التصوير الإشعاعي الرقمي، وأجهزة التصوير المقطعي المحوسب، وأجهزة المراقبة المركزية بالإضافة إلى أجهزة مراقبة سريرية والتي تم توزيعها على 10 مستشفيات في مختلف أنحاء المملكة”.


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