جماعة البلدية والمحافظ

كلما رأيت جماعة البلدية في المنطقة يغسلون الشوارع استعدادا لقدوم المحافظ..بكيت على نفسي وعلى الوطن السليب ..وفكرت بالتصالح مع الباذنجان .

لماذا يتدافعني عوام الناس وخواصهم في الشارع بينما يزيحون من طريق عجلات سيارات _ المحافظ كل ما يزعجها من حصى ؟

ماذا اضيف في جينات هؤلاء المهمين؟

هل عدلت الطبيعة عدد كروموسوماتهم؟

هل اصبحت فضلات طعامهم تخرج من اجسامهم عرقا ممسكا بدل الغائط الكريه الذي نخرجه؟

لماذا لا يتحملون مثلنا تبعات المنعطف الخطر؟

ما فائدة غدد التعرق في اجسامهم ان كانت الطبيعة حولهم تعتدل على مقاسهم ؟

لماذا لم يشق جبريل صدورهم ويستخرج حظ الشيطان من قلوبهم ؟

د. عطا ابو الحاج