الرواشدة : الهيئة تراقب الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن الهيئة تراقب الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها؛ سواء في الشوارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وتقوم بازالة المخالفات والاتصال مع المرشحين في حال كانت الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتصويب المخالفة.

وأضاف الرواشدة أن عدد المخالفات التي رصدتها الهيئة بلغت نحو (600) مخالفة تمت إزالتها وتصحيحها من قبل كوادر الهيئة، كما تمّ اتخاذ الاجراءات التي حددها القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وأشار الرواشدة إلى المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الأحزاب السياسية والمترشحين من ناحية عدم ارتكاب مخالفات، داعيا الأحزاب إلى أن تكون أنموذجا وقدوة في هذا المجال وعكس صورة حضارية عنها.

ولفت الرواشدة إلى أن الدعاية السيئة والمخالفة تنعكس سلبا على المرشح وعلى الأحزاب، مشددا على أهمية الالتزام بالقانون والتعليمات التنفيذية وعدم مخالفاتها.