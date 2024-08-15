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روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1.9 ألف جندي خلال يوم

منذ 11 ثانية
روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1.9 ألف جندي خلال يوم

وطنا اليوم:أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها واصلت تنفيذ عمليات نشطة على المحاور الأساسية للعملية العسكرية الخاصة، وأن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1925 جنديا خلال آخر 24 ساعة.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنه التقرير اليومي للدفاع الروسية:
خسر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات “الشمال” في مقاطعة خاركوف نحو 165 عسكريا
سيطرت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات معادية في خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وصدت هجومين مضادين، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 475 جنديا، وتم أيضا تدمير 6 مستودعات ذخيرة
حسنت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” (العالملة في دونيتسك) وضعها التكتيكي وكبدت العدو خسائر تقدر بنحو 690 عسكريا
واصلت وحدات من مجموعة قوات “الوسط” تنفيذ عملياتها في دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 395 جنديا
حسنت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” (دونيتسك) وضعها على الخط الأمامي، وصدت هجومين مضادين، وبلغت الخسائر الأوكرانية حوالي 120 جنديا
استهدفت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” قوات ومعدات عسكرية معادية في زابوروجيه، وفقدت القوات الأوكرانية هناك نحو 80 عسكريا، وتم تدمير مستودعين للذخيرة
إصابة قاعدة وقود للمعدات العسكرية الأوكرانية، وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 149 منطقة
إسقاط 4 صواريخ تكتيكية “توتشكا-أو”، وقنبلتين موجهتين من نوع Hammer فرنسية الصنع، و3 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع، و147 طائرة بدون طيار، 119 منها خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة


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