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الميثاق الوطني: الأردن سيكون عصيا على كل من يحاول استخدام سماءه للاقتتال

منذ 27 ثانية
الميثاق الوطني: الأردن سيكون عصيا على كل من يحاول استخدام سماءه للاقتتال

وطنا اليوم:أكد حزب الميثاق الوطني دعمه المطلق لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الرافض لأن يكون الأردن ساحة حرب واقتتال في ظل توتر الأوضاع في المنطقة وقال الميثاق ان من بتجرأن على سماء الأردن سيكون الأردن مقبرة لهم.
وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الخميس أنه يدعم كل ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقاء جمعه بوفد من مساعدي اعضاء الكونغرس الأمريكي في العاصمة عمان، بأن الأردن لن يكون ساحة حرب ولن يسمح بتعريض حياة الأردنيين للخطر، مؤكدا الحزب أن موقف جلالة الملك واضحا ولا لبس فيها ولا يحتاج للتأويل، سيما في ظل المخاوف من توسع دائرة الصراع والحرب في المنطقة نتيجة تداعيات العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في عموم فلسطين المحتلة وخاصة قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعا الميثاق الوطني المجتمع الدولي إلى ردع الاحتلال ومنعه من تحقيق مساعيه لجر المنطقة نحو حرب إقليمية لصالح حكومة اليمين المتطرفة، وذلك من خلال إيقاف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما حذر حزب الميثاق الوطني من أن تذهب المنطقة نحو الانجرار لحرب مدمرة، وشاملة ربما تتوسع إلى أبعد من ذلك إذا لم يتدخل المجتمع الدولي ويضع حدا لهذا التوتر من خلال منع الاحتلال عن ارتكابه المجازر والابادات الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 10شهور تسبب باستشهاد واصابة أكثر من 150ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن تدميره لمعظم البنية التحتية في قطاع غزة والتدمير المتعمد للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والجامعات.


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