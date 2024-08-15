بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

صحيفة : تحرير الأسرى ممكن من خلال المفاوضات فقط

منذ 13 ثانية
صحيفة : تحرير الأسرى ممكن من خلال المفاوضات فقط

وطنا اليوم:نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولهم إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط
كما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها نشر أمس الأربعاء، إن استعادة نحو 115 محتجزا إسرائيليا في غزة لا يمكن تحقيقه عسكريا.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بحركة حماس، لكنه لن يكون قادرا أبدا على القضاء على الحركة بشكل تام.
وبحسب الصحيفة، فقد حققت إسرائيل كل ما في وسعها عسكريا في غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين كبار، يقولون إن القصف المستمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على المدنيين بينما تضاءلت إمكانية إضعاف حماس بشكل أكبر.
مع تسابق إدارة بايدن لإعادة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مسارها الصحيح، قال عدد متزايد من مسؤولي الأمن القومي في جميع أنحاء الحكومة إن الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا شديدا بحركة حماس لكنه لن يتمكن أبدا من القضاء على المجموعة تماما.
ويأتي أحدث تقييم أميركي في الوقت الذي ينتشر فيه عدد من المسؤولين في الإدارة في مختلف أنحاء المنطقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وربما تجنب هجوم انتقامي من جانب إيران وحلفائها ردا على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لكبار قادة الوكلاء المدعومين من إيران، كما قال مسؤولون أميركيون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:45

ضبط وإتلاف أطنان من الفستق الحلبي والمشمش المجفف في مأدبا

09:37

الأسئلة العشرة الحرجة حول فرص العمل المستحدَثة.!

09:28

8740 لوحة دعائية انتخابية مخالفة أزالتها أمانة عمّان في حدود العاصمة

09:22

استقالة رئيسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من أزمة مظاهرات غزة

09:17

الجيش يعلن حاجته لتجنيد إناث لحساب الخدمات الطبية

09:12

شهيدان في قصف للاحتلال على مخيم بلاطة شرقي نابلس

09:07

بدران: الأردن بحاجة إلى 50 مدرسة جديدة سنويا للحد من الإكتظاظ

06:02

زيادين والكيلاني روحًا فكرية مشتركة من أجل دولة مدنية متنوعة

04:28

ترامب: إذا انتصرت هاريس فهذا يعني أن بلدنا انتهى

03:11

الكشف عن هوية صاحب الدعم المليوني للفيصلي

02:15

الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

00:23

وفاة ثانية بمشاجرة في إربد

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله