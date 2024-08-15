صحيفة : تحرير الأسرى ممكن من خلال المفاوضات فقط

وطنا اليوم:نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قولهم إن تحرير المختطفين ممكن من خلال المفاوضات فقط

كما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير لها نشر أمس الأربعاء، إن استعادة نحو 115 محتجزا إسرائيليا في غزة لا يمكن تحقيقه عسكريا.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا كبيرا بحركة حماس، لكنه لن يكون قادرا أبدا على القضاء على الحركة بشكل تام.

وبحسب الصحيفة، فقد حققت إسرائيل كل ما في وسعها عسكريا في غزة، وفقا لمسؤولين أميركيين كبار، يقولون إن القصف المستمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر على المدنيين بينما تضاءلت إمكانية إضعاف حماس بشكل أكبر.

مع تسابق إدارة بايدن لإعادة مفاوضات وقف إطلاق النار إلى مسارها الصحيح، قال عدد متزايد من مسؤولي الأمن القومي في جميع أنحاء الحكومة إن الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا شديدا بحركة حماس لكنه لن يتمكن أبدا من القضاء على المجموعة تماما.

ويأتي أحدث تقييم أميركي في الوقت الذي ينتشر فيه عدد من المسؤولين في الإدارة في مختلف أنحاء المنطقة لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وربما تجنب هجوم انتقامي من جانب إيران وحلفائها ردا على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة لكبار قادة الوكلاء المدعومين من إيران، كما قال مسؤولون أميركيون.