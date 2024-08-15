ضبط وإتلاف أطنان من الفستق الحلبي والمشمش المجفف في مأدبا

وطنا اليوم:ضبطت كوادر بلدية مادبا بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ولجنة الصحة والسلامة العامة 6 أطنان من الفستق الحلبي و3 أطنان من الفواكه المجففة (مشمش) التالفة.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، مساء الأربعاء إن الكميات التالفة ضبطت أثناء جولة اعتيادية لكوادر البلدية.

وأوضح الرواجيح أنه تم ضبط الكميات وإتلافها، وتحرير مخالفات بحق أصحاب المنشأة وتحويلهم للقضاء.

وأكد الرواجيح أن سلامة غذاء المواطنين هي “خط أحمر لا يمكن التهاون فيه”، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون على أي مخالف.

وأكد أن كوادر الدائرة الصحية في البلدية، تقوم بشكل دوري ومكثف بمتابعة الأسواق والمواد المعروضة