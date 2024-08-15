8740 لوحة دعائية انتخابية مخالفة أزالتها أمانة عمّان في حدود العاصمة

وطنا اليوم:قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان محمد الفاعوري، إن كوادر الأمانة أزالت 8740 لوحة دعائية انتخابية في حدود العاصمة بسبب سقوطها أو مخالفتها للتعليمات التي أعلنتها الأمانة سابقا.

وأضاف الفاعوري، أن عملية الإزالة للوحات المخالفة، تعد الأكبر مقارنة مع الانتخابات السابقة، نظرا لضخامة الحملات الدعائية الانتخابية في شوارع العاصمة.

وأوضح أن معظم اللوحات التي تشكل تعديا على الشواخص المرورية، أو تحجب الرؤية عن الإشارات الضوئية تمت إزالتها، لكي لا تشكل خطرا على السلامة العامة.

وأشار الفاعوري، إلى أن اللوحات المخالفة التي يتم إزالتها، تتجه كوادر الأمانة إلى تخزينها في مكان جيد، آمن، ويتم تسليمها مرة أخرى للمرشحين أو للهيئة المستقلة للإنتخاب.