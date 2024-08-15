الجيش يعلن حاجته لتجنيد إناث لحساب الخدمات الطبية

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – مديرية شؤون الأفراد، عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/ مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

ويبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 18 / 8 / 2024 ولغاية يوم الأحد الموافق 29 / 8 / 2024، من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo).

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