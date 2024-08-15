شهيدان في قصف للاحتلال على مخيم بلاطة شرقي نابلس

وطنا اليوم:اُستشهد، فجر الخميس، شابان وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيّرة، تجمعا للفلسطينيين في مخيم بلاطة شرقي نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب أربعة شبان آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شابين أحدهما (24 عاما)، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيّرة، تجمعا للفلسطينيين في مخيم بلاطة.

وأكدت مصادر محلية استشهاد الشابين أحمد الشيخ خليل، ووائل مشه، من مخيم بلاطة، إثر قصف الاحتلال على المخيم.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمّان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الإصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف ليلة الأربعاء، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين،

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرقي نابلس.