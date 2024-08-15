بدران: الأردن بحاجة إلى 50 مدرسة جديدة سنويا للحد من الإكتظاظ

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم الأسبق د.إبراهيم بدران، إن الانتقال من المدارس الخاصة إلى الحكومية ظاهرة طبيعية ولكن في ظروف معينة ممكن أن تزيد نسبة الانتقال أكثر مما هو متوقع، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي من دائرة التعليم الخاص أن تدرس الأسباب في انتقال الطلبة.

وأضاف بدران الخميس، أن المدارس في الأردن خلال السنوات الأخيرة شهدت ازدحاما في عدد الطلاب بسبب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الرسمية لارتفاع الكلف وفتح الباب أمام اللاجئين للدخول في المدارس الرسمية.

وأكد بدران أن ذلك يستدعي التوسع في بناء المدارس، لافتا إلى أن الأردن بحاجة إلى 50 مدرسة جديدة سنويا بسبب الاكتظاظ السكاني.

وشدد على ضرورة أن تبحث الدائرة المعنية سبب انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية إن كان لسبب نوعية التعليم في المدارس الخاصة أم كلفة التعليم.

ودعا إلى إحداث تغيير في بناء المدارس وأن يتم التعاقد مع مقاولين في بنائها وأن تدفع قيمتها بالتقسيط وبالتالي يمكن مواجهة المشكلة.

وحذر بدران من عملية استئجار المباني المدرسية قائلا: “الاستئجار بعد فترة تكون قد دفعت ما يعادل نصف تكاليف بناء المدرسة ومن ناحية ثانية لا تكون الأبنية مصممة لتكون أبنية مدرسية ولا تعطي البيئة المناسبة للطلبة كمدرسة”.