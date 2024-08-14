الحموري يكرم عدد من رؤساء المنظمات والجمعيات الإنسانية الداعمة لغزة

وطنا اليوم_عقد الدكتور فوزي الحموري الرئيس التنفيذي لمبادرة صحة غزة ومدير عام المستشفى التخصصي اجتماعاً حضره رؤساء عدد من المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية الداعمة لقطاع غزة. وقد أتاح هذه الاجتماع فرصة للتعارف وتسليط الضوء على المشاريع التي تقدمها هذه المنظمات لإعادة بناء القطاع الصحي في غزة. وتم مناقشة اهم التحديات التي تواجههم وكيفية التعاون لتجاوز هذه التحديات، وطالب الحضور بوقف العدوان وفتح المعابر دون قيود حتى تتمكن من اعادة بناء النظام الصحي في غزة.

وأكد الدكتور الحموري ان الأردن يقوم بإيصال الكم الأكبر من المساعدات الى قطاع غزة خاصة بعد إغلاق معبر رفح. وأوضح ان الاجتماع يهدف الى تعزيز التعاون والتشاركية بين الجهات العاملة على إعادة بناء القطاع الصحي في غزة. كما أشاد بالدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في الجهود السياسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.

ومن الجدير بالذكر ان مبادرة صحة غزة تضم اكثر من ٥٠ شريك من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بإعادة بناء القطاع الصحي في غزة، وقد حضر اللقاء عدد من شركاء المبادرة :

Fajr Scientific ،

Alkhidmat Foundation، Humanity Auxilium , Medics Worldwid

, Law for Palestine,

اطباء بلا حدود، جمعية الإغاثة العربية، نقابة المهندسين الأردنيين، الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، مؤسسة تعاون، اميال من الابتسامات، مؤسسة بيت المال ، غرفة صناعة الأردن،.

وفي ختام الاجتماع، وبالنيابة عن مبادرة صحة غزة قام الدكتور فوزي الحموري بتكريم رؤساء وممثلي الجمعيات تقديراً لجهودهم المبذولة لمساندة ألأهل في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.