الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وطنا اليوم_كشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، الأربعاء، أنّ قرابة ثلث مرشحي القوائم المحلية للانتخابات النيابية المقبلة هم حزبيون.

وقال أبو زيد في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن 36 حزبا من أصل 38 أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأضاف أن الحملة الانتخابية لتلك الأحزاب انطلقت وبدأت المنافسة بين القوائم الحزبية المتنافسة، سواء كان على القائمة العامة أو حتى على مستوى القوائم المحلية باعتبار أن المشرع لم يمنع الأحزاب من تقديم مرشحين لديها على مستوى الدوائر المحلية، بحسب المملكة.

وتابع: “نتحدث عما يقارب ثلث المرشحين من الدوائر المحلية هم مرشحون حزبيون أفصحت عنهم الأحزاب كمرشحين لديها في الدوائر المحلية”.

“اليوم مطلوب من الأحزاب أن تتقدم ببرامجها ورسائلها بحيث ننتقل من مستوى العمل الفردي إلى مستوى العمل الجماعي ككتل حزبية وازنة تمتلك برنامجا موحدا يتبناه جميع أفراد القائمة المترشحة بداخلها.” وفق أبو زيد

وقال إن الأحزاب السياسية ضمن قوائمها المترشحة نسبة الشباب فيها تفوق 22% من المترشحين هم من فئة الشباب داخل القوائم الحزبية، بعضهم في مقدمة الترتيب ضمن القوائم الحزبية، وعليهم دور اليوم أكبر.