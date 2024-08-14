بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

منذ 20 ثانية
الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وطنا اليوم_كشف أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، الأربعاء، أنّ قرابة ثلث مرشحي القوائم المحلية للانتخابات النيابية المقبلة هم حزبيون.

 

وقال أبو زيد في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، إن 36 حزبا من أصل 38 أعلنوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة.

 

وأضاف أن الحملة الانتخابية لتلك الأحزاب انطلقت وبدأت المنافسة بين القوائم الحزبية المتنافسة، سواء كان على القائمة العامة أو حتى على مستوى القوائم المحلية باعتبار أن المشرع لم يمنع الأحزاب من تقديم مرشحين لديها على مستوى الدوائر المحلية، بحسب المملكة.

 

وتابع: “نتحدث عما يقارب ثلث المرشحين من الدوائر المحلية هم مرشحون حزبيون أفصحت عنهم الأحزاب كمرشحين لديها في الدوائر المحلية”.

 

“اليوم مطلوب من الأحزاب أن تتقدم ببرامجها ورسائلها بحيث ننتقل من مستوى العمل الفردي إلى مستوى العمل الجماعي ككتل حزبية وازنة تمتلك برنامجا موحدا يتبناه جميع أفراد القائمة المترشحة بداخلها.” وفق أبو زيد

 

وقال إن الأحزاب السياسية ضمن قوائمها المترشحة نسبة الشباب فيها تفوق 22% من المترشحين هم من فئة الشباب داخل القوائم الحزبية، بعضهم في مقدمة الترتيب ضمن القوائم الحزبية، وعليهم دور اليوم أكبر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:06

الزرقاء.. توقيف صاحب مزرعة ووسيط تأجير بعد حادثة غرق طفلة

00:23

وفاة ثانية بمشاجرة في إربد

23:34

الحموري يكرم عدد من رؤساء المنظمات والجمعيات الإنسانية الداعمة لغزة

23:04

“المركزي” يحذر من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الاحتيال

22:21

حزب إرادة : مؤتمر صحفي لإعلان البيان الإنتخابي والبرنامج الحزبي الثلاثاء القادم 

22:03

وفاة رجل سير بحادث دهس في شمال عمان

21:56

تخريج 40 موظف شاركوا في دورة تدريبية مكثفة بـ “مهارات الضيافة” في فندق القوات المسلحة

21:05

إيران تقيد الرحلات الجوية في منطقتها الغربية بسبب “نشاط عسكري” لمدة 36 يومًا

20:47

3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

20:37

جامعة اليرموك تُفجع بوفاة الطالبة سمية أبو نعاج في يوم تخرجها

20:24

توقيف صاحب مزرعة ووسيط تأجير بعد وفاة طفلة غرقا في الزرقاء

20:17

وفاة رجل سير بحادث دهس في شمال عمان

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله