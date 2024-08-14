تخريج 40 موظف شاركوا في دورة تدريبية مكثفة بـ “مهارات الضيافة” في فندق القوات المسلحة

وطنا اليوم_

احتفل اليوم الأربعاء، بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان المهندس عبدالحكيم الهندي، ورئيس دائرة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار، بتخريج 40 موظفاً شاركوا في دورة تدريبية مكثفة بمهارات الضيافة في فندق القوات المسلحة.

وبين مدير دائرة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار أن التعاون بين دائرة الموارد الدفاعية وإدارة الاستثمار في القوات المسلحة الأردنية، والشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي وجمعية الفنادق الأردنية، يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الأطراف، مما يؤدي إلى تطوير مهارات الموظفين العاملين في القطاع، لرفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

من جانبه، هنّأ العين المهندس الهندي، الخريجين على اجتيازهم هذه الدورة، بالنجاح، معرباً عن تطلعه لرؤيتهم في مواقعهم العملية، مساهمين في تعزيز قطاع السياحة في المملكة، مؤكداً أن المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، والذي يعد من الروافد المهمة للاقتصاد الوطني.

وعُقدت الدورة على مدار 20 ساعة معتمدة لكل مجال، بهدف تعزيز المهارات العملية للموظفين وتطوير قدراتهم وفق أعلى المعايير في قطاع الضيافة.

يشار إلى أن الموظفين تلقوا تدريباً متقدماً في مجالات حيوية تشمل خدمة الطعام والشراب، مهارات الاتصال، التدبير الفندقي، وأساسيات المطبخ.