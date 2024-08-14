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3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 3 ثواني
3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 اشخاص استشهدوا وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدتي مرجعيون وبليدا جنوبي لبنان.
وأضافت مصادر أن هذه البلدة تضم عددا من النازحين من بلدات جنوبية أخرى.
وبحسب شهود عيان أدى الاستهداف إلى وقوع أضرار مادية في محيط المكان.
وكانت مرجعيون بلدة هادئة نسبيا منذ بداية الحرب إلا أن الاستهداف الأخير يبدو أنه قد يغير هذا الوضع.


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