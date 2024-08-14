جامعة اليرموك تُفجع بوفاة الطالبة سمية أبو نعاج في يوم تخرجها

وطنا اليوم:ساد الحزن والأسى اليوم أرجاء جامعة اليرموك إثر تلقيها نبأ وفاة الطالبة سمية أبو نعاج من كلية الصيدلة، وذلك في يوم تخرجها، وهو اليوم الذي كان ينتظر أن يكون يوماً للاحتفال والتفاؤل.

وقد نعت جامعة اليرموك الفقيدة، معربة عن بالغ حزنها وأسفها لهذا المصاب الجلل. وأكدت الجامعة أن سمية ” 24 عاماً” كانت من الطالبات المجدات والمثابرات، والتي تميزت بانضباطها الشديد وأخلاقها الفاضلة، وقد كانت تمتلك سمعة أكاديمية مميزة.

وتعتبر وفاة سمية خسارة كبيرة للجامعة ولأسرة الصيدلة، حيث كانت تعد من الوجوه الواعدة في هذا المجال. وقد ترك رحيلها فراغاً كبيراً في قلوب زملائها وأساتذتها، الذين يذكرونها بدفئ وابتسامة.

وقد نعى الطلبة زميلتهم سمية بكلمات مؤثرة خاصة انها توفت في يوم تخرجها الذي صادف اليوم الاربعاء 14 اب 2024، وقالت فرح زيتون :” انتقلت الى رحمة الله تعالى صديقتي واختي (سمية جمال أبو نعاج) يعمري من كم يوم حكيتي معي بدك تيجي تباركيلي ونتذكر ايام التوجيهي وضحكنا يا روحي انتِ الله يرحمك والله وجعتيلي قلبي ، الله يصبرنا على فراقك يا رب ، ولا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وانا إليه راجعون.”، فيما قالت اية حواري :” سبحان من يقهر عباده بالموت … انتقلت إلى رحمة الله خريجة اليوم صديقتنا سمُية أبو نعاج تبكيكِ قلوبنا قبل عيوننا .. إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وقالت حنين عبدالله :” والله حرقت قلوبنا كلنا سميّة ربنا يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويارب تفرح بتخرجها بالجنة يارب”، فيما قالت دانا الرفاعي :” ليس أصعب وأقسى من شعور الفقد حين يداهمنا الموت على عجلٍ في عزيز.. حين يكتمل حضور الخريجات وتبقى (سميه ) وحدها من تتلحف الغياب،.. عندها فقط ستبكي بوابات اليرموك وساحاتُها وحتى قاعاتها ….والمكتبه حدادًا على زهرةٍ من زهرات الفوج 45…

تعازينا الحارة بوفاة ابنتنا الطالبة (سميه)، متمنين لنا و لكم حسن الصبر وحسن العزاء..

إلى ذوي المرحومة (سميه).. ندعو الله أن يُلهمكم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى رحمة الله سميه .