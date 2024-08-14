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توقيف صاحب مزرعة ووسيط تأجير بعد وفاة طفلة غرقا في الزرقاء

منذ 4 ثواني
توقيف صاحب مزرعة ووسيط تأجير بعد وفاة طفلة غرقا في الزرقاء

وطنا اليوم:قرر مدعي عام الزرقاء، توقيف شخصين لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل الزرقاء، اثر وفاة طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما غرقا في مزرعة خاصة، وفق مصدر امني.
وبين ان المدعي العام قرر توقيف صاحب المزرعة ووسيط تأجير لمدة اسبوع في سجن الزرقاء مسندا اليهم تهمة التسبب بالوفاة دون قصد.
وكان فتاة غرقت يوم أمس في مسبح تابع لمزرعة خاصة في منطقة صروت بمحافظة الزرقاء. وتم اسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بحالة سيئة وما لبثت وان فارقت الحياة.


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