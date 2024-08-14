وفاة ثلاثيني بإطلاق نار خلال مشاجرة في إربد

وطنا اليوم:قال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن شابا ثلاثينيا توفي ظهر الأربعاء في محافظة إربد نتيجة لتعرضه لإطلاق نار من قبل شخص آخر على إثر مشاجرة بينهما بحكم الجوار.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان، أنه أصيب شخص آخر نتيجة لإطلاق النار وأسعف إلى أحد المستشفيات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني والسلاح المستخدم، فيما أخليت الجثة إلى الطب الشرعي.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجهات المعنية باشرت التحقيقات في الحادثة.