إحالة 3 أشخاص للمحكمة بتهمة العنف الانتخابي ضد المرأة

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، عن تحريك دعوى الحق العام لثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب عنف انتخابي لإحدى المرشحات، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم من قبل الأجهزة الأمنية وضبطهم في إحدى الدوائر الانتخابية.

وأفادت الهيئة في بيانها، بأنه تم تحريك دعوى لدى المدعي العام بحق المتهمين، والتحقيق معهم باعتبار الحادثة جريمة عنف انتخابية ضد مرشحة. وبناءً على ذلك، تقرر توقيفهم لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة رفعت إجمالي عدد القضايا المحالة إلى القضاء إلى 8 قضايا، حيث صدر حكم قضائي في وقت سابق لإحدى القضايا.

وأضاف البيان أن الهيئة تعمل حالياً على التحقق من 22 قضية رشوة انتخابية أخرى من خلال لجانها المختصة، وذلك بعد عمليات الرصد واستقبال الشكاوى من المواطنين.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بمنع أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، مشددة على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي انتهاكات لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وحياد.

ودعت الهيئة كل من تتوفر لديه أدلة أو بينات توثق وقوع جريمة انتخابية إلى سرعة الإبلاغ عنها.