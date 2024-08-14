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أسرة “وطنا اليوم” تهنئ الدكتورة حنان حسين الترك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه

منذ 55 ثانية
أسرة “وطنا اليوم” تهنئ الدكتورة حنان حسين الترك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تتقدم أسرة “وطنا اليوم الإخباري” بأسمى آيات التهاني والتبريكات للزميلة العزيزة الدكتورة حنان حسين الترك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية الدولية في إدارة الأعمال.

 

إن هذا الإنجاز الكبير يُعدّ فخرًا ليس فقط للدكتورة حنان، ولكن أيضًا لكل من يعرفها ويعمل معها. لقد أثبتت بجدها واجتهادها أن الطموح والعمل الدؤوب يثمران عن نجاحات متميزة.

 

نتمنى للدكتورة حنان المزيد من التقدم والنجاح في حياتها المهنية والأكاديمية، وأن تستمر في تحقيق الإنجازات والتميز في كل ما تقوم به.

 

**ألف مبروك دكتورة حنان، ودوام التوفيق والتألق.**


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