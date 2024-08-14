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ارتفاع الإنفاق العام إلى 5.353 مليار دينار خلال النصف الأول

منذ 31 ثانية
ارتفاع الإنفاق العام إلى 5.353 مليار دينار خلال النصف الأول

وطنا اليوم:ارتفع الإنفاق العام للحكومة المركزية/الموازنة، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 5.353 مليار دينار مقابل 5.144 مليار مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووصلت الإيرادات المحلية بحسب بيان لوزارة المالية، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.540 مليار دينار، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 92.3 بالمئة.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات حوالي 771.5 مليون دينار.
كما انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل الى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران مقارنة مع ما نسبته 89.2 بالمئة خلال عام 2023


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