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سموتريتش: إسرائيل مجبرة على شن الحرب ضد لبنان

منذ دقيقة واحدة
سموتريتش: إسرائيل مجبرة على شن الحرب ضد لبنان

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إسرائيل مجبرة على شن الحرب ضد لبنان ونقل الحزام الأمني إلى داخل الأراضي اللبنانية.
وأكد سموتريتش -خلال لقائه مع مستوطنين في الجولان السوري المحتل- أن الحكومة ستواصل بذل كل ما في وسعها من أجل استعادة الأمن لمواطني شمال إسرائيل وعودتهم إلى الحياة الطبيعية الكاملة.


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