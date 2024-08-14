وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إسرائيل مجبرة على شن الحرب ضد لبنان ونقل الحزام الأمني إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد سموتريتش -خلال لقائه مع مستوطنين في الجولان السوري المحتل- أن الحكومة ستواصل بذل كل ما في وسعها من أجل استعادة الأمن لمواطني شمال إسرائيل وعودتهم إلى الحياة الطبيعية الكاملة.