تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية لمنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي 2024

وطنا اليوم:كرّم اتحاد المصارف العربية مؤخراً بنك الإسكان تقديراً للمساندة المتواصلة من البنك للاتحاد في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وتثميناً لمشاركة البنك كراعٍ ذهبي في منتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية على مدار يومي 12-13 آب الجاري في فندق إنتركونتيننتال-عمّان، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني.

وجاءت هذه الرعاية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على دعم الفعاليات والنشاطات التي يقيمها الاتحاد بهدف دفع مسيرة البنوك المحلية والعربية وتعزيز التزامها في مجال العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، والتزاماً من البنك بصفته بنكاً عريقاً ومسؤولاً اجتماعياً وبيئياً بمواكبة المستجدات على صعيد تشريعات واستراتيجيات وممارسات حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية.

وتطرق المنتدى لمناقشة العديد من المواضيع التي شملت أهمية إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديات المناخ في الخدمات المالية، وأفضل الاستراتيجيات لتحقيق هذا الإدماج والتحديات والفرص المرتبطة به. كذلك، شهد المنتدى تبادل أفضل الممارسات والمعارف، وبحث آفاق التعاون بين أصحاب المصلحة، والحديث حول منتجات وابتكارات التمويل المستدام وتطوير المنتجات المالية الخضراء.

ويشار إلى أن بنك الإسكان قد حافظ منذ تأسيسه على مكانته المتميزة في تحقيق الاستدامة عبر مواصلة تطبيق نهج استراتيجي في سياساته وممارساته العامة التي تدمج اعتبارات الاستدامة ضمن نطاق إفصاحاته وأعماله الرئيسية.