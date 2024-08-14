إسرائيل تعلن تحطم مسيرة حربية في البحر بسبب خلل فني

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال عن سقوط طائرة مسيرة له، في المنطقة البحرية، في الساحل المحتل، جنوب “تل أبيب”.

وقال في بيان: “سقطت قطعة جوية للجيش في المنطقة البحرية قبالة ساحل بلماحيم بسبب خلل فني، وتم جمعها والحادث قيد التحقيق”.

وتابع: “لا خشية من تسرب للمعلومات أو حادث أمني”، فيما لم يكشف عن نوع الطائرة المسيرة التي تحطمت، أو سبب وجودها في المنطقة تلك.

ومنذ اغتيال إسماعيل هنية، رفع الاحتلال، من مستوى الاستنفار لديه بصورة غير مسبوقة، تحسبا للرد الإيراني على العملية، ووصل إلى حد تقييد تحركات نتنياهو، واشتراط حصوله على موافقة الشاباك لعقد الاجتماعات والجولات.

وعلى إثر ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن “سلاح الجو زاد عدد المقاتلات التي تحوم على طول الحدود في جبهات عدة”.

وتابعت: “الجيش جهز عشرات الطائرات على المدارج استعدادا للدفاع والهجوم ويستنفر البوارج الحربية”.

وكانت القناة 12 العبرية قالت إن جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رفع درجة الحراسة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه؛ تحسبا من رد إيراني على اغتيال القائد إسماعيل هنية في طهران.

وطالب نتنياهو بالحصول على موافقة مسبقة من الشاباك لكل جولة يقوم بها هو أو الوزراء