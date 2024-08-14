بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

منذ 18 ثانية
الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، تقدم سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في قطاعي السياحة والبيئة.
واطلع جلالة الملك خلال اجتماعات منفصلة في قصر الحسينية مع المعنيين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على خطوات تنفيذ مخطط عجلون الشمولي، مشيرا جلالته إلى أهمية تسريع التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد، وأن يلمس أبناء وبنات المحافظة أثر المشاريع التنموية.
بدوره، استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أبرز المشاريع التي ستنفذ ضمن المخطط، وتشمل تطوير مزرعة نموذجية، وقرية سياحية تراثية، وأكاديمية طهي، ومنتجعا استشفائيا، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي اجتماع خصص لعرض خطوات تنفيذ خطط تطوير محمية العقبة البحرية، استمع جلالته إلى شرح من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز حول الجهود المبذولة لإدراج المحمية على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو” للتراث العالمي.
وتحدث الفايز عن دراسات حول إنشاء مركز دولي للعلوم البحرية ومعرض للأحياء البحرية، بهدف حماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق.
وفي اجتماع آخر، اطلع جلالة الملك على استراتيجية حماية الحياة البرية والصيد المستدام التي طورتها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وعرض مدير عام الجمعية فادي الناصر أبرز برامج المحميات الطبيعية المخصصة للصيد المستدام، المستهدفة الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية في الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:10

تراجع كبير في حركة السياحة إلى البترا

16:00

سي إن إن تكذّب روايات الاحتلال: حماس تعيد بناء نصف كتائبها في شمال ووسط غزة

15:45

شاب يقدم على حرق نفسه في اربد

15:39

الموفد الأميركي للبنان: صفقة غزة ستمنع انفجارا أكبر

15:28

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

15:20

أطفال أفارقة يروجون لمرشحين للانتخابات الأردنية

15:07

اسبوع ورشات الممارسات السليمة لقطاف الزيتون

15:06

الهيئة المستقلة للانتخاب : لن نعتمد تطبيق سند لإثبات حق الناخب في الاقتراع

14:23

شركات البريد تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي

14:16

الحكومة: الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار

14:11

لابيد: نتعرض لكارثة اقتصادية وأحذر الإسرائيليين من تداعياتها

14:04

الضمان: 16 ألف مشترك اختياري خلال النصف الأول من 2024

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله