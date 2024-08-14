تراجع كبير في حركة السياحة إلى البترا

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وأرقام سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تراجع أعداد زوار البترا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2024 بنسبة 65%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

وتشير البيانات، أن عدد زوار البترا وصل خلال أول 7 أشهر من العام الحالي إلى 267220 سائح، مقارنة مع 770808 سائح للفترة ذاتها من العام الماضي 2023.

أحدث أرقام وزارة السياحة والتي نشرت سابقا، أظهرت تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 7.2% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وأشارت البيانات إلى أن 3.442 ملايين سائح زاروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3.720 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض عدد سياح المبيت القادمين للأردن خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.938 مليون سائح.