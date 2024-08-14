سي إن إن تكذّب روايات الاحتلال: حماس تعيد بناء نصف كتائبها في شمال ووسط غزة

وطنا اليوم:فنّدت شبكة “CNN عربية”، في تقرير لها عن كتائب حماس في قطاع غزة، روايات جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس عصابتهم بنيامين نتنياهو بخصوص القضاء على كتائب المجاهدين في القطاع.

وكشفت في تقرير، أنه بعد مرور 10 أشهر على هجوم السابع من أكتوبر، ورغم ادعاءات نتنياهو باقترابه من “النصر المطلق” إلا أن “حماس” استطاعت إعادة بناء قوتها شمال ووسط غزة.

وأكدت الشبكة التي رافقت الجيش الاحتلال في الميدان، أن المقاومين والكتائب ما زالت تدافع بشراسة عن بلدها، ولم تتمكن الجيش الذي لا يقهر كما قيل بكامل عتاده وقواه أن يقضي على كتائب المقاومة.