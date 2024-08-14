بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الموفد الأميركي للبنان: صفقة غزة ستمنع انفجارا أكبر

منذ ساعتين
Fire and smoke rises above buildings during an Israeli air strike in Gaza City on October 8, 2023. At least 200 Israelis died in a surprise large-scale attack by the Palestinian militant group Hamas on October 7, 2023, the army said, as Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to reduce the group's Gaza hideouts to "rubble". (Photo by EYAD BABA / AFP)

وطنا اليوم:قال موفد الرئيس الاميركي الى لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين إن “الصّفقة بشأن غزّة ستساعد في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وستمنع حصول انفجار أكبر.
وأشار هوكستاين الذي وصل بيروت صباح اليوم قادما من إسرائيل، إلى أن “صفقة وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى ستخلق الظروف المناسبة لوقف الاشتباك عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية وستسمح بعودة النّازحين اللّبنانيّين إلى الجنوب، وعودة سكان الشمال الإسرائيلي الى منازلهم. لقد حان الوقت للاستفادة من النّافذة الحل الدبلوماسي”.
من جانب آخر قالت وزارة الاتصالات اللبنانية إن مكتب الاتصالات الراديوية التّابع للاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الدولي أبلغ إسرائيل بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات الخاصة بعدم التّشويش على الاتصالات والإنترنت في لبنان؛ وذلك بعد تقديم شكوى لبنانية بهذا الخصوص، محذرا من أن الاتحاد “سيضطر لاتخاذ إجراءات في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب وتوقف التّشويش”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

التيار الديمقراطي يشهر قائمته الحزبية التي ستخوض غمار الانتخابات النيابية 2024

17:07

كابيتال بنك يواصل دعم الابتكار الرقمي ويقدم رعايته لمؤتمر SMARTECH 2024

17:02

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

16:59

1,113 مليار دولار قيمة اتفاقيات وقعتها وزارة التخطيط الشهر الماضي

16:55

الحكومة: لدينا مخزون استراتيجي آمن للتزود بالطاقة

16:50

تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية لمنتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي 2024

16:25

إسرائيل تعلن تحطم مسيرة حربية في البحر بسبب خلل فني

16:16

الملك يتابع تقدم سير العمل في مشاريع سياحية وبيئية

16:10

تراجع كبير في حركة السياحة إلى البترا

16:00

سي إن إن تكذّب روايات الاحتلال: حماس تعيد بناء نصف كتائبها في شمال ووسط غزة

15:45

شاب يقدم على حرق نفسه في اربد

15:28

تحذير من البنك المركزي الأردني الى جميع المواطنين

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله