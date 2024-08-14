الموفد الأميركي للبنان: صفقة غزة ستمنع انفجارا أكبر

وطنا اليوم:قال موفد الرئيس الاميركي الى لبنان وإسرائيل آموس هوكستاين إن “الصّفقة بشأن غزّة ستساعد في التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وستمنع حصول انفجار أكبر.

وأشار هوكستاين الذي وصل بيروت صباح اليوم قادما من إسرائيل، إلى أن “صفقة وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى ستخلق الظروف المناسبة لوقف الاشتباك عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية وستسمح بعودة النّازحين اللّبنانيّين إلى الجنوب، وعودة سكان الشمال الإسرائيلي الى منازلهم. لقد حان الوقت للاستفادة من النّافذة الحل الدبلوماسي”.

من جانب آخر قالت وزارة الاتصالات اللبنانية إن مكتب الاتصالات الراديوية التّابع للاتحاد الدولي للاتصالات الاتحاد الدولي أبلغ إسرائيل بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات الخاصة بعدم التّشويش على الاتصالات والإنترنت في لبنان؛ وذلك بعد تقديم شكوى لبنانية بهذا الخصوص، محذرا من أن الاتحاد “سيضطر لاتخاذ إجراءات في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب وتوقف التّشويش”