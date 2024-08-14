أطفال أفارقة يروجون لمرشحين للانتخابات الأردنية

وطنا اليوم:نشرت حملة قائمة محلية بإحدى المحافظات في الأردن فيديو ترويجي للكتلة الانتخابية يظهر أطفال أفارقة يروجون للمرشحين.

الحملة لجأت لتقديم دعاية انتخابية جديدة من نوعها من خلال رقصات أطفال أفارقة يتمايلون ويهتفون باسم القائمة.

فيما استهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة الجديدة في الترويج للكتل التي ستخوض انتخابات مجلس النواب الأردني العشرون ضمن مرحلة جديدة تضم أحزاب سياسية وحياة حزبية جديدة تليق في تحديث الحياة السياسية في الأردن