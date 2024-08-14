اسبوع ورشات الممارسات السليمة لقطاف الزيتون

وطنا اليوم:اقامت ‏جمعية زيت الزيتون ‏النسائية الأردنية التابعة للشبكة النسائية أسبوع نشاط الممارسات السليمة في قطاف الزيتون من خلال استخدام القطافات الآلية في عدد من محافظات المملكة للقطاع العام والخاص في الفترة ما بين 8/8/2024 و لغاية 13‏/8‏/2024 في عدد من محافظات المملكة شملت الازرق والمفرق واربد وعمان والكرك ، حيث تم تسليط الضوء مزايا القطافات الآلية.

‏المدير العام لاتحاد المزارعين الاردنيين المهندس محمود العوران قال ان قطاع الزيتون بحاجة الى قطاف آلي حتى يكون عندنا انتاج وتنمية مستدامة حتى يشعر المزارع بأن هناك دخل من قطاف الزيتون بسبب ان ارتفاع اجور العمالة اثناء القطف يؤثر على ارباح المزارعين كما يؤدي الى عزوف المزارعين عن الاعتناء بأشجار الزيتون او عدم زراعتها اًو عدم الاهتمام بها .

وأكد العوران بان المكننة تساعد على التخفيف من عملية الانتاج المكلفة وضمان المنتج نظراً لسرعة آلات القطف لما يقارب ٨٠ كيلو بالساعه وهذا يساعد في عصير الزيتون وانتاج الزيت بفترة زمنية قصيرة .

رئيس اتحاد المزارعين الاردنيين السيد عودة الرواشدة شكر ‏القائمين على الورشة ‏واهتمامهم بهذا القطاع وقال انه يجب تعميم هذه اللقاءات على جميع المحافظات ‏و الاطلاع على التجربة التي قدمها وفد من إيطاليا على ماكينات قطف الزيتون.

‏وأضاف الرواشدة بأن هذه الماكينات توفر الوقت والجهد والعمل هناك تجاوب من وزارة الزراعة في توجيه من معالي الوزير لمدير مؤسسة الاقراض الزراعي بتقديم قروض بفائدة متدنية لكل من يرغب التقدم للحصول على ماكنات قطاف الزيتون .

‏رئيسة جمعية زيت الزيتون النسائية الأردنية المهندسه نهاية المحيسن قالت انه تم استضافة الشركة الايطالية لصناعة القطافات وبالتعاون ما بين الشبكة النسائية الجزائرية التي كانت همزة الوصل مع الشبكة الايطالية لقطافات الزيتون والشبكة النسائية الاردنية وطلبوا عمل جولة استطلاعية في ارجاء المملكة للتعرف على المزارع الاردني وتطلعاته لتغيير نمط القطاف التقليدي الى النمط الحديث باستخدام التقنيات والاليات الحديثة.

وخلال الورشة تم تقديم قطافة من الشركة الايطالية لعضوات الشبكة النسائية الاردنية للزيتون وذلك لجهودهم الكبيرة في تعريفهم بالمزارع الاردني وتزويدهم بتوصيات المزارع الاردني والسعر المناسب للقطافات.

وحضر الورشة عدد من الشركات الزراعية ومزارعين ومهندسين زراعيين وعضوات الجمعية الاردنية لزيت الزيتون للتعرف على منتجات الشركة.