بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان: 16 ألف مشترك اختياري خلال النصف الأول من 2024

منذ ساعة واحدة
الضمان: 16 ألف مشترك اختياري خلال النصف الأول من 2024

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بلغ (16) ألف مشترك، ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً إلى نحو 98 ألف مشتركاً.
ودعت المؤسسة في بيان، الأربعاء، المواطنين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً إلى أن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.
وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال دخول المؤمن عليه إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، كما يكون الاشتراك الاختياري متاحاً لمن أكمل سن (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم التأمينية عنها.
وجددت المؤسسة دعوتها لكافة المواطنين بما فيهم المشتركين اختيارياً للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو بريدها الرسميwebmaster@ssc.gov.jo لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان، أو الاتصال من داخل المملكة على مركز الاتصال الموحد للمؤسسة (117117) أو على رقم مركز الاتصال الوطني (0096265008080) من داخل وخارج المملكة من أجل التعرف على أهمية الاشتراك الاختياري وشروطه والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:07

اسبوع ورشات الممارسات السليمة لقطاف الزيتون

15:06

الهيئة المستقلة للانتخاب : لن نعتمد تطبيق سند لإثبات حق الناخب في الاقتراع

14:23

شركات البريد تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي

14:16

الحكومة: الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار

14:11

لابيد: نتعرض لكارثة اقتصادية وأحذر الإسرائيليين من تداعياتها

14:04

معدلات التوجيهي واختيار التخصص الجامعي المناسب”

14:00

الميثاق الوطني يجري سلسلة لقاءات لمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب في مختلف مناطق المملكة

13:58

عندما يكون المسؤول أكبر من المنصب

13:52

الغذاء والدواء تتخذ قرارا جديدا بشأن صرف حقن المضادات الحيوية

12:34

نمو التخليص على المركبات الكهربائية 56% حتى نهاية تموز

12:28

قلق دولي من ظهور وباء عالمي بدأ بالانتشار في إفريقيا

11:50

الحياة في غزة ليست قاسية

وفيات
وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024خريجي كلية فيكتوريا ينعون دولة زيد الرفاعيرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي في ذمة الله