الضمان: 16 ألف مشترك اختياري خلال النصف الأول من 2024

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد المشتركين اختيارياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بلغ (16) ألف مشترك، ليصل عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً إلى نحو 98 ألف مشتركاً.

ودعت المؤسسة في بيان، الأربعاء، المواطنين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار، مشيرةً إلى أن الاشتراك الاختياري مكَّن عدداً كبيراً من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وتوقف اشتراكهم لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة، أو ربات منازل أردنيات من الاشتراك واستكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك أيضاً الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك الاختياري بالضمان متاح من خلال دخول المؤمن عليه إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة وعدم تجاوز سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، كما يكون الاشتراك الاختياري متاحاً لمن أكمل سن (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها وكان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقهم التأمينية عنها.

وجددت المؤسسة دعوتها لكافة المواطنين بما فيهم المشتركين اختيارياً للتواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو بريدها الرسميwebmaster@ssc.gov.jo لأي استفسار أو للسؤال عن حقهم بالضمان، أو الاتصال من داخل المملكة على مركز الاتصال الموحد للمؤسسة (117117) أو على رقم مركز الاتصال الوطني (0096265008080) من داخل وخارج المملكة من أجل التعرف على أهمية الاشتراك الاختياري وشروطه والحقوق والمنافع والالتزامات التي ستترتب لهم وعليهم بموجب هذا الاشتراك.