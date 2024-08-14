الميثاق الوطني يجري سلسلة لقاءات لمناقشة قانوني الانتخاب والأحزاب في مختلف مناطق المملكة

وطنا اليوم:في إطار سعيه لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قام حزب الميثاق الوطني، ممثلا برئيس مجلسه الاستشاري ، عضو القائمة الوطنية ، مازن القاضي، بجولة شملت عدة مناطق في المملكة.

التقى القاضي خلال جولاته بنخبة من أبناء العشائر والمحامين وأهالي المناطق لمناقشة قضايا هامة تتعلق بقانون الانتخاب والأحزاب السياسية.

استهل القاضي جولاته بلقاء في بلدة صبحا بالبادية الشرقية في محافظة المفرق، بدعوة من عشيرة العون السردية، بدعوة من الدكتور متروك باشا العون والدكتور إسماعيل العون.

وفي نفس اليوم، توجه رئيس المجلس الاستشاري إلى منطقة الزعتري في البادية الشمالية، حيث التقى بعدد كبير من أبناء المنطقة بدعوة من رئيس نادي الزعتري الرياضي، الأستاذ وليد رحيل الحسين.

وقد تركزت النقاشات في كلا اللقاءين حول قانون الانتخاب والأحزاب، حيث شجع القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

استمرت الجولة في بلدة حوشا، حيث حضر القاضي لقاءً حواريا نظمه المحامي محمد نواف غالب القاضي بحضور الأقارب وثلة من المحامين.

وقد تمت مناقشة أهمية الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة، خلال اللقاء.

الى ذلك، زار القاضي، قضاء أم الجمال بالبادية الشرقية، بدعوة من الشيخ رشيد السهيلي المساعيد، حيث دار حديث على أهمية المشاركة السياسية.

هذا و التقى القاضي بأبناء عشائر السرحان بدعوة من السيد حسن حامد لحيف، في بلدة مغير السرحان.

وبذات السياق، وبدعوة كريمة من السيد هاني فالح العمري أبو مصعب، التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي في بلدة كفر أسد الوسطية بمحافظة إربد، بنخبة من أبناء عشيرة العمري وأبناء المنطقة.

وكان محور اللقاء حول قانون الانتخاب والأحزاب السياسية، حيث حث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية.

من جانب آخر، أقام السيد أبو خميس الدندن حفل تكريم لرئيس المجلس الاستشاري القاضي في بلدة الدندنية، في البادية الغربية، بحضور جمع من عشيرته وأصدقائه من مختلف محافظات الشمال.

في جميع اللقاءات، يسعى الميثاق الوطني التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية، لا سيما أن هذه المشاركة هي الركيزة الأساسية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في الأردن.