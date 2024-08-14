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منزل الجثث في لبنان.. روائح كريهة كشفت 5 جرائم

منذ 44 ثانية
منزل الجثث في لبنان.. روائح كريهة كشفت 5 جرائم

وطنا اليوم:عثرت مخابرات الجيش اللبناني على 5 جثث بمنزل في منطقة كفرشيما، بعد شكاوي بانبعاث روائح كريهة من الداخل.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يعود المنزل إلى شقيقين متواريين عن الأنظار، وأُفيد بأن الشقيقين غريبا الأطوار وتصرفاتهما ليست عادية.
على الفور باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة هوية الجثث في البيت الموجود في منطقة كفرشيما وإيجاد الشقيقين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثث تعود لوالد وشقيقة وجد وجدة الشابين اللذين يقطنان المنزل، وهما يعانيان من اضطرابات نفسية.
وبحسب تقارير، فقد اعترف أحدهما بوفاة شقيقه منذ 10 أيام، فيما تم العثور على والدتهما داخل المنزل أثناء المداهمة.
ويُذكر أن والدة الشقيقين تسكن في المنزل نفسه، وتبلغ من العمر 90 عاماً.
ووردت شكاوى من الجيران على الشقيقين الياس وخريستو الفتى حول أفعالهما السيئة والغربية واعتدائهما على المواطنين.
وفي الفيديوهات المتداولة يظهر شكل المنزل من الخارج غريبا حيث تمت تغطيته بالشوادر بالإضافة إلى وجود أحذية معلقة على الجدران الخارجية بشكل غريب.


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