الحكومة: ⁠تجديد العمل بقرار تغطية تكلفة الرحلات للمشاركين في أردننا جنة

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تجديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 6/6/2021م، والمتضمن تغطية تكلفة الرِّحلات التي يتمُّ تنظيمها للمشاركين في برنامج (أردننا جنَّة).

وبموجب القرار يتم بيع برامج الرِّحلات للمواطنين بأسعار تفضيليَّة، وإعفاء الأردنيين المشاركين في البرنامج من رسوم دخول المواقع الأثريَّة والسِّياحيَّة لغاية تاريخ 31/12/2024م.

وأقر مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام اللِّجان التَّأمينيَّة والطبيَّة للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم عمل هذه اللِّجان، وتحديد سقوف المكافآت الماليَّة التي تُصرَف لأعضائها وللخبراء الذين تستعين بهم، وتسهيل المعاملات وتسريعها والبتّ فيها، ووضع آليَّة لعمل هذه اللِّجان، وتسمية مندوبي الجهات الخارجيَّة فيها.