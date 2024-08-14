استشهاد 5 فلسطينيين بعد عملية عسكرية للاحتلال في طمون وطوباس

وطنا اليوم:استشهد 5 شبان فلسطينيين، بعد “عملية عسكرية” نفذها جيش الاحتلال، 3 منهم في بلدة طمون، واثنان في مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة شبان، استشهدوا في قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب شرق طوباس، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال منع طواقمه من الوصول إلى المكان المستهدف.

كما استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بعد حصاره بمنزل وإصابته واعتقاله من مدينة طوباس.

ومنذ الليلة الماضية استشهد 5 مواطنين في عناتا وطوباس وطمون، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 629 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من بينهم 146 طفلا و9 نساء.