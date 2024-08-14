انخفاض حاد في أعداد المسافرين بمطار هيثرو بسبب نظام جديد

حذر مطار “هيثرو” البريطاني من خسائر تعرض لها بعد عزوف ركاب الترانزيت من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن عن السفر عبره بسبب فرض رسوم.

وأعلنت إدارة مطار “هيثرو” أن أعداد الركاب انخفضت على الخطوط المتأثرة بنظام تصاريح السفر الإلكتروني الذي تفرضه الحكومة البريطانية بقيمة 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد.

وقال مطار “هيثرو”، يوم أمس الاثنين، إن ركاب الترانزيت المحتملين يختارون طرقا بديلة ويتجاوزون المملكة المتحدة، ووصف نظام تصريح السفر الإلكتروني بأنه “مدمر لقدرتنا التنافسية على مراكزنا”.

وأشار المطار إلى أنه فقد قرابة 90 ألف مسافر جراء تحويل مسارات السفر من وإلى الدول السبع (دول مجلس التعاون الخليجي والأردن) المدرجة في النظام منذ البدء في تطبيقه في العام 2023، وذلك بناء على أحدث بيانات ETA.

وحث مطار “هيثرو” الحكومة البريطانية على مراجعة إدراج ركاب الترانزيت في المطار ضمن النظام.

وينطبق نظام تصريح السفر الإلكتروني، الذي تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، على المسافرين الأجانب الذين يتخذون من مطارات المملكة المتحدة نقطة “عبور” في رحلاتهم الجوية.

ويسري نظام تصريح السفر الإلكتروني في الوقت الراهن على حاملي جوازات السفر من الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان والسعودية والأردن، ولكن من المقرر طرحه لبقية العالم في الخريف.

كذلك سينطبق على المسافرين من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والمواطنين السويسريين من العام المقبل.

وتظهر أرقام الركاب لشهر تموز/ يوليو الماضي أن حوالي ثمانية ملايين شخص مروا عبر مطار هيثرو في الشهر، متفوقين على المطارات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك مطار شيفول في أمستردام وشارل ديغول في باريس.

ولمدة ثلاثة أسابيع في الشهر الماضي، تجاوز عدد الركاب في مطار هيثرو الـ1.8 مليون أسبوعيًا للمرة الأولى.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو٬ توماس وولدباي، إنه “في تموز/ يوليو الماضي، كنا نحطم الرقم القياسي لعدد الركاب في كل يوم تقريباً، ونحن نسعى لتحقيق هدفنا الذي لم نشهده من قبل وهو خدمة ثمانية ملايين مسافر في شهر واحد”.

وشهد مطار هيثرو زيادة بنسبة 8 في المائة في حمولة الشحن في تموز/ يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.